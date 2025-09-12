Aguascalientes será sede de la 1.ª Liga de Naciones Frontón

Redacción

Aguascalientes se consolida como un referente nacional e internacional en la organización de grandes eventos deportivos. Del 19 al 25 de octubre de 2025, la entidad será sede de la 1.ª Liga de Naciones Frontón 30 Metros México, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Campestre Aguascalientes.

Este evento reunirá a participantes de 21 países: España, México, Estados Unidos, Francia, Argentina, Chile, Cuba, Italia, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Venezuela, Brasil, Ecuador, Euskadi, Nicaragua, Panamá, Perú y Portugal, lo que permitirá presenciar un gran nivel de competencia internacional.

El acceso al público ya se encuentra disponible a través de https://www.boletiland.com/ , con un costo de 900 pesos por toda la serie. Cabe destacar que, como parte del compromiso de acercar el deporte a todas y todos, el día de la inauguración la entrada será gratuita.

Con este tipo de eventos, Aguascalientes refuerza su posición como sede ideal para recibir competencias de talla mundial, gracias a su seguridad, hospitalidad e infraestructura deportiva de primer nivel.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto del Deporte, invita a la población a ser parte de esta experiencia deportiva única.