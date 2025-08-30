Aguascalientes sede de congreso de tiro policial

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con la participación de elementos de corporaciones de seguridad de distintas entidades del país, dio inicio en Aguascalientes el LXXXIV Congreso de Tiro Policial, un evento de alto nivel organizado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Asociación Nacional de Instructores de Tiro (ANITAC), presidida por Fernando Suárez Guerrero.

Durante la ceremonia de apertura, el Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, dio la bienvenida a los más de 100 participantes provenientes de Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Colima y Chiapas, así como de corporaciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, la Fiscalía General de la República, de Aguascalientes elementos de la Policía Estatal, Policías Municipales y Agentes de Investigación Criminal de Aguascalientes.

En su mensaje, el Fiscal General destacó el valor estratégico de este encuentro, no sólo como una competencia técnica y profesional, sino como un espacio de encuentro interinstitucional.

“Este Congreso no solo representa una competencia de alto nivel, sino también una valiosa oportunidad de intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias entre las distintas instituciones encargadas de velar por la paz y el orden público. Es, ante todo, un encuentro de unidad, colaboración y fortalecimiento institucional”, expresó Alonso García.

También reconoció el esfuerzo y compromiso de cada participante, de los 11 estados y 15 corporaciones de seguridad del país, resaltando la vocación de servicio y la constante búsqueda de la excelencia en el ejercicio de sus funciones y señaló que detrás de cada uno de los participantes hay años de preparación, vocación de servicio, disciplina y un firme compromiso con la protección de la ciudadanía, por lo que su presencia en este evento da testimonio de la voluntad que existe en nuestras corporaciones por continuar profesionalizándose, mejorando sus habilidades tácticas y operativas, y elevando los estándares de actuación policial.

El LXXXIV Congreso de Tiro Policial se consolida como una de las plataformas más importantes a nivel nacional para la capacitación y evaluación de destrezas en técnicas de tiro, manejo de armamento, toma de decisiones en situaciones críticas, así como la aplicación de protocolos de actuación en condiciones de alta exigencia.

Este año, Aguascalientes se convierte en el punto de encuentro para oficiales, instructores y especialistas en seguridad, quienes durante los días del Congreso realizarán prácticas, evaluaciones y seminarios con un enfoque integral y técnico.

La colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la ANITMEX ha sido clave para garantizar un evento con los más altos estándares de organización y contenido, permitiendo el fortalecimiento de capacidades operativas en beneficio de la ciudadanía.

El evento también reconoce la importancia de seguir fortaleciendo los lazos de confianza entre instituciones de seguridad, promoviendo el profesionalismo y la mejora continua en todos los niveles.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la capacitación constante de sus elementos y con la creación de espacios como este Congreso, donde se fomente la excelencia, la ética profesional y el trabajo conjunto.

Aguascalientes se enorgullece de ser anfitrión de este magno evento, que no solo resalta el talento y preparación de las y los participantes, sino que contribuye directamente al objetivo común de construir un país más seguro y justo para todas y todos.

En el evento estuvieron presentes el General De Brigada, José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/A. Zona Militar, el Teniente Coronel, Oscar Lindoro Celis Romero, comandante del 6to Batallón de Guardia Nacional, Antonio Martínez Romo, Secretario De Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Maribel Chavez Arriaga, delegada de la Fiscalía General De La República en el Estado, Cecilia Pacheco Rangel, Rectora de la UNPOL, Fernando Suarez Guerrero, presidente de la Asociación Nacional de Instructores de Tiro México, Michele Olmos Álvarez, directora general del C5i y Gonzalo Pérez Zúñiga, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes.