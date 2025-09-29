Aguascalientes se transforma con inversión en obras

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con visión de futuro y como parte de su compromiso por convertir a Aguascalientes en un estado moderno, innovador y competitivo, la gobernadora Tere Jiménez ha puesto especial atención en el fortalecimiento de la infraestructura en rubros que son clave para el desarrollo de la entidad y para mejorar la calidad de vida de la población.

Salud, educación, vialidad, vivienda, deporte, movilidad y agua son algunas de las áreas que, a tres años de que inició la actual administración estatal, han sido fortalecidas en beneficio directo de la población.

Tan solo en el último año se realizaron más de 900 obras en todos los municipios, de las cuales 323 son de infraestructura educativa, entre nuevas escuelas de todos los niveles, salones, velarias, comedores escolares y labores de mantenimiento; 37 enfocadas a la mejora de infraestructura de salud, como nuevas clínicas, equipamiento y rehabilitación de hospitales y unidades médicas.

En infraestructura deportiva se realizaron 13 obras de rehabilitación y mantenimiento de espacios, así como la construcción de nuevas canchas; con 218 obras se fortaleció la movilidad en el estado, como nuevas calles y ciclovías, mantenimiento de vialidades y carreteras; y con 112 obras de infraestructura hidráulica se crearon nuevos pozos, plantas de tratamiento, sistemas de drenaje, desazolve y más.

En materia vial se incrementó en un 500 por ciento el número de kilómetros renovados de carreteras estatales y federales, y un 68.6 por ciento la cantidad de kilómetros construidos y rehabilitados en vialidades y caminos.

Dentro de las principales obras viales destacan:

Ciénega Grande y Clavellinas, Asientos

Para la gobernadora Tere Jiménez es prioritario que las familias de Aguascalientes cuenten con una vivienda digna que les garantice una mejor calidad de vida; por ello, después de 20 años se retomó la construcción de vivienda social para que cada vez más personas tengan acceso a un lugar dónde vivir y desarrollarse. Actualmente se construyen 7 mil nuevas viviendas:

500 en La Arbolada y La Santa Cruz, en Rincón de Romos

900 en El Riego, en Pabellón de Arteaga

139 en Potrerillos, en Cosío

3 mil 325 en Cotorinas, en Aguascalientes

130 en la colonia Rodolfo Landeros, en la capital

60 en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Estación, en la capital

96 en el fraccionamiento Ribera del Sol, en la capital

90 en la colonia Morelos ll, en la capital

1,400 en los fraccionamientos Dolores y La Gloria, en la capital

600 en el fraccionamiento Naturaleza, en la capital

y en el desarrollo habitacional Rinconada Las Cumbres, en el oriente de la ciudad

También se entregaron más de mil 200 escrituras de vivienda a familias de Aguascalientes y se benefició a más de 550 familias con obras de ampliación y mejoramiento de vivienda, que incluyen cuartos adicionales, techos y pisos firmes, entre otros apoyos.

Con estas acciones, el Gobierno de Tere Jiménez reafirma su compromiso de transformar a Aguascalientes en un estado moderno, funcional, equitativo y competitivo, donde todas las familias tengan acceso a mejores servicios, movilidad segura y oportunidades de desarrollo.

5.a etapa de rehabilitación del Tercer Anillo; se han pavimentado 292 mil 784 metros cuadrados con concreto hidráulico

Ampliación del puente Villa Sur a 4 carriles en el sur de la capital

Carretera Clavellinas-San Antonio de los Martínez, en Asientos

Rehabilitación de la Av. Solidaridad, en la capital

Pavimentación de la Carretera No. 99, tramo Cementera Cruz Azul- entronque con Tepezalá

Entre las obras más relevantes que se realizaron en los municipios del interior y en la capital, también destacan:

Nuevo Conalep de Villa Juárez, Asientos

Nueva Clínica del Seguro Popular Aguascalientes en Calvillo

Ampliación de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas” en El Chayote, Tepezalá

Nueva velaria del Lienzo Charro de El Llano

Rehabilitación del tramo de Tercer Anillo en Jesús María

Rehabilitación del Multideportivo de Emiliano Zapata, en Pabellón de Arteaga

Nuevo Bachillerato de la UAA en Rincón de Romos

Nueva Universidad Intercultural para la Igualdad en San Francisco de los Romo

Nuevo complejo de Medicina en la Universidad Tecnológica de Calvillo

Nuevo Edificio de Vinculación y el VR Center en la Universidad Tecnológica El Retoño, en El Llano

Nuevo Laboratorio Nacional de Semiconductores y Electromovilidad en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Construcción del nuevo Laboratorio de Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Rehabilitación del entronque a La Guayana en San Francisco de los Romo

Rehabilitación del Centro de Salud de Paredes, en San José de Gracia

Rehabilitación de la Telesecundaria No. 43, en La Punta, Cosío, entre muchas otras

En infraestructura hidráulica se invirtieron más de 40 millones de pesos en obras de construcción, ampliación y rehabilitación de redes de agua potable y drenaje sanitario, en comunidades y colonias de los municipios; además se incrementó en un 130 por ciento la inversión en perforación y equipamiento de pozos en lugares como:

Estancia de Mosqueira, Rincón de Romos

El Pedernal, Tepetates, La Cañada y Buenavista, en Jesús María

Granjas Fátima, Aguascalientes

Santa Isabel, Pabellón de Arteaga