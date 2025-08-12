Aguascalientes se sostiene en los primeros lugares de muertes por suicidios 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Nuestra entidad se ubicó los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a los decesos por suicidio al situarse en el peldaño número cuatro.

De acuerdo a las Estadísticas de Defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad se ubicó en cuarto lugar nacional en incidencia.

Por cada 100 mil habitantes, Aguascalientes presenta una tasa bruta de 11.9 eventos, solo por debajo de Yucatán con 14.0, Chihuahua, 13.9 y Quintana Roo, 11.9.

La entidad sigue estando por encima de la media nacional que es de 6.9 suicidios por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a las principales causas que resultaron en un suicidio, destacaron las de lesión por ahorcamiento, estrangulamiento p sofocación, con 85.7% y las de armas de fuego con 5.3%.

Los grupos de 15 a 24 años concentraron el mayor porcentaje de suicidios, con 22.9 y 27.4%, respectivamente.