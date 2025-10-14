Aguascalientes se prepara para el Festival Cultural de Calaveras 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El legado de José Guadalupe Posada vuelve a llenar de color y vida el corazón de nuestra ciudad con el Festival Cultural de Calaveras 2025, del 24 de octubre al 2 de noviembre.

Durante estos días, el Centro Histórico de Aguascalientes se vestirá de cempasúchil, arte y tradición, mientras la icónica Catrina Garbancera cobra vida para recordarnos por qué somos la tierra donde nació una de las celebraciones más representativas de México.

Desde Venustiano Carranza y el andador J. Pani, pasando por el Reloj y hasta la Megavelaria, cada rincón se convertirá en un escenario de música, cultura y tradición.