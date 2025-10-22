Aguascalientes se mantiene libre de sequía: Conagua

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con corte al 15 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene a Aguascalientes fuera del listado de entidades con sequía, consolidando un año excepcional en materia hídrica para el estado.

De acuerdo con el más reciente reporte del organismo federal, el 100% del territorio estatal se encuentra sin afectaciones por sequía, y ninguno de los 11 municipios presenta señales de alarma. Este escenario marca un contraste con años anteriores, cuando en 2023 el 95.4% del territorio sufría distintos grados de sequía, afectando de manera severa la agricultura y provocando la pérdida de hasta 50% del hato ganadero.

El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz García, destacó que este 2025 ha sido un año positivo para el campo, gracias a las lluvias registradas durante la temporada, las cuales permitieron que la mayoría de las presas se encuentren al 100% de su capacidad.

“Las condiciones actuales nos permiten asegurar el abasto de agua para al menos los próximos dos ciclos agrícolas, lo que da certeza a los productores del estado”, señaló el funcionario.

El panorama hídrico favorable abre una ventana de oportunidad para la recuperación del sector agropecuario local, tras varios años de pérdidas ocasionadas por la falta de lluvias.

Al último corte de lluvias, Aguascalientes supera los 600 milímetros de captación de agua.