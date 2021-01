Aguascalientes rompe récord de hospitalizaciones por Covid-19

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- En las últimas horas, los hospitales de Aguascalientes han recibido un total de 299 pacientes con síntomas graves del Covid-19, cifra que no se presentaba desde finales de noviembre del año pasado.

De acuerdo con el reporte técnico del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), la mayoría de los pacientes internados (183) están muy graves de salud, mientras que el resto (116) necesitan de un ventilador auxiliar.

El 25 de noviembre del año pasado, la dependencia de salud registró un total de 292 personas hospitalizadas. Un día después, la cifra aumentó hasta los 297 pacientes. Pero ahora con 299 pacientes, Aguascalientes volvió a romper ese récord.

La situación más crítica para los hospitales es la disponibilidad de camas con ventilador, que son para los pacientes más graves de la enfermedad. De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, Aguascalientes apenas tiene una disponibilidad del 31%, es decir que el otro 69% de las camas ya están ocupadas.

Este panorama es confirmado por las cifras presentadas por la Red IRAG, ya que, hasta la actualización de este 28 de enero, por lo menos cuatro hospitales de la entidad estaban en riesgo de una saturación de sus camas con ventilador.

Tales hospitales son el HGZ. No 1 del IMSS con un 91% de ocupación, el HGZ. No 2 con un 84%, el ISSSTE con un 80% y el Centenario Hospital Miguel Hidalgo con un 72%. Otros dos centros, los hospitales de Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos están en riesgo de alcanzar dicha saturación, con un 50% y 67% respectivamente.