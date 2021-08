Aguascalientes relajó las medidas contra el covid: IP

Redacción

Aguascalientes Ags,- En medio de la tercera ola de contagios por el covid-19 de manera desafortunada se han relajado las medidas de prevención en Aguascalientes, sostuvo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Manuel Ávila Hernández.

Indicó que los eventos masivos son cada vez más frecuentes con los riesgos que ello implica, lo mismo que otras actividades sociales.

Refirió que la culpa no es tanto del gobierno, sino de la misma población que no ha entendido que el riesgo no ha pasado.

“Es lamentable que ya vemos más frecuente a gente que no usa el cubrebocas van como si nada pasara y eso obviamente es todo un riego”, lamentó.

El empresario afirmó que si bien los programas de vacunación han sido efectivos, la misma población de ahí se “agarró” para relajarse pensando en que se ha vuelto a la normalidad lo cual puede costar caro al incrementar aún más los contagios.