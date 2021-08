Aguascalientes regresará a semáforo naranja, pero eventos masivos no se suspenden 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador Martín Orozco Sandoval tras reconocer que la entidad regresará a partir del lunes a color naranja en el semáforo epidemiológico covid del gobierno federal anticipó que no se cancelan eventos masivos.

En entrevista con medios de comunicación el mandatario estatal refirió que en días pasados le hicieron la observación de que se retrocedería a color naranja por un incremento de contagios, más no así en la hospitalización que por lo pronto está bajo control.

-¿Con semáforo naranja hay aún la oportunidad de realizar estos eventos masivos que se tienen?

-Por lo pronto lo más rápido es la Ruta del Vino que se viene en un par de semanas y ese se va a realizar con estrictos protocolos sanitarios, aunque vaya que en este no le vemos mayor problema al ser eventos al aire libre.

-¿Y se van a modificar algunas medidas con este semáforo naranja?

-Bueno, ahí tenemos que ser más estrictos y la guardia sanitaria tendrá que estar más estricta con mayores rondines, pedirles además el apoyo a municipios para hacer conciencia y ustedes mismos como medios de comunicación que nos apoyen, pero ya saben que mis decisiones son siempre buscar los equilibrios entre la economía y la salud, remató.