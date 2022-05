Aguascalientes registra novena inflación más baja a nivel nacional

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Durante el mes de abril, Aguascalientes registró una inflación del 7.5%, porcentaje que es el noveno más bajo a nivel nacional de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La información del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) señalan que los estados que presentaron una inflación menor a la de nuestra entidad son Puebla, con el 7.4%; Sonora, con el 7%; Quintana Roo, con el 6.8%; México,Tabasco y Baja California Sur, con el 6.6% y la Ciudad de México, con el 6.4%.

En contraste, las entidades con la inflación más alta fueron Campeche, con el 9.9%; Oaxaca, con el 9.2%; Zacatecas, con el 8.8% y Baja California, Hidalgo, Chiapas, Morelos y Michoacán con el 8.7%.

Analizando el caso de la capital, el Inegi señala que Aguascalientes reportó una inflación de 7.56%.

Sobre el tema, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo en Aguascalientes (CANACO), Miguel Ángel Breceda Solís, consideró que es positivo que Aguascalientes reporte una inflación menor a la del país, que es del 7.68%

“En ese sentido es importante que Aguascalientes se mantuvo debajo del promedio y no deja de ser una satisfacción el hecho de estar en un estado donde podemos tener esa virtud, no hay que dejarlo, hay que seguir teniendo lo que se tiene que tener y obviamente hay que tener mucho cuidado porque el gobierno federal está pretendiendo hacer algo con los precios, no dejar que se limite la cuestión de precios, sino un apoyo a productores y comerciantes”, expresó.

En este sentido, llamó a los consumidores a adquirir productos locales, ya que “podemos apoyar la política particular de los propios comerciantes en el sentido de no encarecer los precios y generar los productos que son de Aguascalientes, para que la riqueza se quede y la inflación no se produzca mucho”, concluyó.