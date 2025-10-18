Aguascalientes presente en el relanzamiento del PAN

Redacción

Ciudad de México.-El presidente estatal del PAN en Aguascalientes, Javier Luévano Núñez, afirmó que el

relanzamiento nacional del Partido Acción Nacional representa una nueva etapa de

acción, renovación y cercanía con la ciudadanía, construida sobre los resultados que

el panismo ha demostrado en los estados y municipios donde gobierna.

Luévano Núñez destacó que Aguascalientes es ejemplo del panismo que da

resultados, al mantener gobiernos cercanos, eficientes y con rumbo, lo que ha

permitido que la ciudadanía mantenga su confianza en Acción Nacional.

“Aguascalientes ha demostrado lo que se logra cuando el PAN gobierna de la mano

con la gente. Aquí, nuestros gobiernos no sólo administran, sino que transforman la

vida de las familias con resultados reales, con visión y con sensibilidad social”,

subrayó.

El dirigente estatal señaló que el relanzamiento de Acción Nacional no es solo un

cambio de imagen, sino un mensaje claro frente a un gobierno federal que ha

lastimado tanto al país y que ha dejado de escuchar a las familias mexicanas.

“Hoy Acción Nacional se relanza para marcar una diferencia: mientras otros

gobiernos se encierran en la polarización y el discurso, nosotros trabajamos en

soluciones reales. Mientras desde el centro se debilitan las instituciones, aquí

fortalecemos la seguridad, la economía y la confianza de la gente”, afirmó.

Luévano resaltó que este relanzamiento es volver al origen, a las raíces ciudadanas

del PAN: “Caminar por las calles, dialogar con la gente, construir soluciones juntos.

Somos un partido que actúa con principios, pero también con cercanía; con firmeza,

pero con sensibilidad.”

Recordó que el PAN en Aguascalientes ha sido protagonista del desarrollo, la

seguridad y el crecimiento del estado, gracias a una forma de gobernar basada en la

honestidad, la planeación y la rendición de cuentas.

En este contexto, Javier Luévano aseguró que el Comité Directivo Estatal continuará

trabajando permanentemente para fortalecer la presencia del partido en todos los

municipios, abrir espacios de participación para nuevas generaciones y mantener

una comunicación directa con la ciudadanía.

“Acción Nacional no se relanza solo con discursos, sino con hechos. El PAN está de

pie, está fuerte y está listo para volver a inspirar a México. Si alguien duda de lo que

podemos lograr, que mire a Aguascalientes: aquí está la prueba de lo que el panismo

logra cuando gobierna con resultados y con el corazón puesto en su gente”,

concluyó.