Aguascalientes no merece campañas de guerra sucia, critica el IEE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La ciudadanía no merece de ninguna manera las campañas de guerra sucia que se han dejado sentir entre partidos políticos, criticó el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz.

En el marco de la presentación del simulacro de votaciones con la aplicación de protocolos sanitarios para evitar contagios por covid el día de la jornada electoral, el árbitro de la contienda estatal remarcó que espera que los electores tomen en cuenta los ataques en positivo o negativo que se están dando entre los partidos.

“Independientemente a que tengan o no razón yo considero que los ataques como tal solo por afectar no llevan a nada, entonces la idea es que nos convenzan a nosotros como electores de que son la mejor opción con sus propuestas y no por sus ataques”, reprochó.

Lamentó que hasta el momento no se hayan visto debates de ideas y menos de propuestas, lo que inclusive pudiera ser factor para que el electorado se aleje de las urnas.

Al final, exhortó a partidos y candidatos a dejar de lado los ataques y centrase en la presentación de sus propuestas para que el electorado tome la mejor decisión en las próximas votaciones.