Aguascalientes no manipula cifras de delitos: Manuel Alonso

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, (SSPE) aseveró que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , (SESNSP) debería analizar la información que le envían todos y cada uno de los estados,, ya que considera que esas estadísticas están maquilladas.

Lo anterior en relación a que en esta semana el SESNSP ubicó a Aguascalientes cómo la cuarta entidad con mayor número de robos de tipo doméstico. Al respecto el jefe policiaco externó “punto número 1 Aguascalientes no manipula información de las carpetas de investigación. Y punto número 2, creo que es importante analizar si comparamos y eso no saca el secretariado son los delitos con violencia y sin violencia. Afortunadamente los robos que se suscitan en Aguascalientes en el 98 por ciento de los casos son robos sin violencia, hablo del robo a casa habitación, robo de vehículos y por supuesto es que ahí mejora mucho la percepción en Aguascalientes”, dijo.

En entrevista con El Clarinete Alonso García añadió “otra es que lamento decirlo pero muchos estados no reportan o no clasifican los delitos cómo lo mismo el secretariado los requiere, pero nosotros no vamos a dejar de informar lo que debe ser y recordemos también otro tema, que nosotros tenemos el modelo de denuncia digital que eso permite que el ciudadano no tenga que ir hasta la fiscalía estatal para denunciar, sino que denuncia prácticamente desde el lugar donde llega el policía y el policía tiene la facultad de recibir la denuncia y canalizar ante fiscalía y darle todo el seguimiento a la investigación y en muchos de esos casos ya el policía preventivo es el responsable de la investigación cómo lo faculta ya el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos penales, entonces creo que hay más temas positivos que negativos”, dijo.

Acto seguido apuntó que y hoy lo analizamos cómo también por ejemplo el tema de la violencia intrafamiliar y tanto la Ciudad de México como el Estado de México aparecen en cero, entonces a lo que nos referimos es que no están reportando o no lo están haciendo cómo el secretariado lo está solicitando, entonces nosotros nos medimos con la estadística de mes con mes, semana con semana en relación a cómo va nuestra incidencia”.

¿Cree que hay dolo de parte del secretariado?

-No, yo creo que no, porque al final creo que tendrá que auditarse todo lo que reportan las fiscalías, o sea que quiere decir lo que reportan al secretario él cree en los datos que recibe y esas son las cifras que saca el SESNSP. Entonces yo creo que debemos analizar todo lo que reportan las fiscalías o sí lo que reportan las fiscalía está de acuerdo a los lineamientos que requiere el SESNSP porque al final todas estas cifras se da muy fácil que no se reporten todas las incidencias. Entonces nosotros cuando se ve el comparativo en Aguascalientes no hay delitos en su mayoría que se cometan con violencia, por supuesto reportamos lo que se tiene que reportar y también hacemos un reconocimiento a la fiscalía general del estado, porque al final hay que tener los datos exactos para poder atender de manera estratégica y preventiva aquellos polígonos o zonas o delitos que vemos que se puedan estar incrementando.

Al concluir afirmó que “nosotros somos muy respetuosos de lo que se está informando, pero nos vamos mucho más a los reportes que recibimos y atendemos con nuestra incidencia delictiva al 911 o en las mesas ciudadanas que semanalmente encabeza la gobernadora Tere Jiménez para el tema de justicia”.