“Aguascalientes no le hace feo a ninguna empresa”, dice Arámbula a Economistas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, desestimó las observaciones del Colegio de Economistas de Aguascalientes que había advertido posibles riesgos en torno a que la empresa COMPAS pudiera ser adquirida por inversiones de China y causar la molestia de Estados Unidos.

“Yo veo muy positivo que Aguascalientes sea un punto de atracción para muchas empresas de todo el mundo. No hay que hacerle el feo a nadie, y Aguascalientes no se va a pelear con ninguna empresa y qué bueno que tengamos ofertas”, declaró el funcionario, entrevistado en Palacio Legislativo.

Tras el inminente cierre de COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), trascendió que la firma BYD, de capital chino, se habría interesado en adquirir la factoría. Esto fue cuestionado por Dafne Viramontes, presidenta del Colegio de Economistas, quien señaló que podría generar molestia en el gobierno de Estados Unidos y afectar nuevas inversiones. Además de representar una competencia para la empresa Nissan, que estaría expandiéndose en Aguascalientes.

Por lo pronto, Arámbula López subrayó que la decisión final corresponde a la iniciativa privada y que al gobierno solamente le corresponde facilitar las condiciones de inversión para la entidad.

“COMPAS es una empresa privada, ellos estarán recibiendo las ofertas y tomarán su decisión. Nosotros como autoridad damos las facilidades y el apoyo, pero no perdamos de vista que es una empresa privada la que se va a vender”, insistió.

– ¿Se contempla más cierre de empresas en Aguascalientes?

– Desconozco. No quiero decir que no pueda suceder, pues hay empresas que crecen y otras que tienen su ciclo, pero al final de cuentas el saldo es positivo y Aguascalientes es un punto de inversión para nuevas empresas.

El secretario del gobierno panista se reunió este martes con integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional del Congreso, precisamente en las instalaciones del Palacio Legislativo. Adelantando que se charlará sobre la agenda legislativa y confirmó la entrega del paquete económico para el viernes 31.