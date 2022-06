Aguascalientes no está preparado para una crisis por falta de agua como la padece Nuevo León

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras admitir que es una realidad que el agua en la entidad es escasa, el secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), Julio César Medina, indicó que el estado no está preparada por sus características para soportar una crisis por falta del vital líquido como ya la padecen en Nuevo León.

En entrevista manifestó que mientras en la entidad del norte del país sus fuentes de abastecimiento son vía aguas superficiales y se resuelven con un buen ciclo pluvial en donde pueden regresar a cierta normalidad, aquí sin embargo en el caso de Aguascalientes su dependencia es al 100 por ciento de aguas subterráneas, lo cual lo volvería una situación más crítica.

De igual manera agregó que la temática de los problemas de agua no son nuevos y ya se advertían desde antes de la llegada de la concesionaria, por lo que ahora que ya se está viendo que en verdad puede haber problemas serios, la discusión deberá centrarse al corto plazo en el cuidado del vital líquido.

En última instancia acotó que existan aún “inconscientes” que lavan el vehículo o la banqueta a manguerazos y que no advierten que el agua no es un material recuperable, desconociendo porque no hay estudios del tiempo en que pudiera alcanzar al estado el llamado Día Cero por falta de agua.