Aguascalientes no está preparado para la regulación de la marihuana: Flores

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario General de Gobierno Juan Manuel Flores Femat, admitió que Aguascalientes no está preparado para el tema de la regulación de la marihuana, porque no siquiera la legislación local está adecuada y existen claroscuros en la Ley General.

Mencionó que no hay precisión en cuánto a los lugares en los que se va a comercializar o acudir o conseguir la marihuana, dónde no se trata solo de ver el gramaje.

El responsable de la política interior del estado, advirtió que si bien es un tema del legislativo la adecuación de la Ley General, el estado se va a preparar en la medida en que quede establecida la iniciativa final.

Más adelante Flores Femat insistió en que la gran incógnita es el cómo se va a comercializar desde los estados y sobre todo el recurso para crear infraestructura o el modelo de distribución.

-¿Entonces, cómo está planteada no ven que pueda disminuir la incidencia delictiva?

-Pues creemos que no está terminado el proyecto, el objetivo puede estar bien planteado, pero faltan los medios para lograrlos y no podemos opinar porque no los han definido.