Aguascalientes no está exento de efectos por ‘culiacanazo’

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El estado no está exento de los efectos que pudiera traer consigo la detención de Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, señaló el secretario de Comunicación y vocero del gobierno dé Aguascalientes, Enrique de la Torre de La Paz.

“No estamos exentos en ningún lugar de la República mexicana lo que siempre hemos dicho es que Aguascalientes es un oasis en temas de seguridad, no sólo se han registrado situaciones en León, Zacatecas, en Acapulco en donde ayer fue una jornada violenta, pero en Aguascalientes afortunadamente podemos decir que gozamos de seguridad.

El funcionario estatal expuso que no se permitirá que este tipo de noticias relacionadas con la violencia se tengan en Aguascalientes.

“La indicación de la gobernadora es de no caer en confianzas y trabajar para seguir conservando la paz y tranquilidad del estado”, mencionó.

El estado ya registró su primera ejecución luego de que el pasado lunes asesinaron a una mujer en la granja San Felipe en el poniente de esta capital.