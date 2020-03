Aguascalientes no cerrará fronteras con Jalisco por Covid-19

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Descarta el Gobernador Martín Orozco el cierre de fronteras con entidades vecinas como Jalisco, ante el aumento de casos por coronavirus de esa entidad.



El mandatario estatal mencionó que no es una situación que se tenga contemplada, ni ahora ni después.



“Todavía no podemos cerrar fronteras entre los estados, aunque se hayan tomado decisiones a nivel nacional en la frontera con Estados Unidos para el turismo, pues bueno (…) pero se tomaran todas las precauciones”.



En otro tema, sobre el paro de producción de Nissan, indicó que era una situación que ya se veía venir principalmente por la escases de material chino y luego sumado al tema de los contagios por el Coronavirus.



El gobernante reconoció las afectaciones que pude traer esto consigo, sin embargo como gobierno estarán atentos únicamente a que de acuerdo como lo establecieron reabran sus puerta y no se den bajas de personal.