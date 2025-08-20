Aguascalientes es un estado seguro para la cadena de Oxxos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Para directivos de las tiendas Oxxo, pertenecientes a grupo FEMSA, Aguascalientes es un estado seguro.

César Alejandro Ortega, gerente regional de la cadena, mencionó que pese a los lamentables hechos que ocurrieron hace unas semanas donde fueron dañados algunos de sus establecimientos por la delincuencia, se considera una entidad que es segura en lo general.

“Siempre Oxxo cree en los temas de la legalidad y estamos trabajando de la mano de la autoridad y siempre cuando ocurre algo llevamos el proceso legal con denuncias.

Sobre estos casos expuso que en su momento se interpusieron las denuncias correspondientes.

El directivo mencionó en conferencia de medios que Oxxo busca el bienestar de sus trabajadores y el ser un buen vecino en todos los territorios donde se asienta.

Sobre el programa de Oxxos Puntos Seguros, mencionó que Aguascalientes es la primera entidad del país donde el 100% de sus tiendas se convierten en puntos seguros.