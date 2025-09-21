Aguascalientes, en zona de baja actividad sísmica: Protección Civil

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Coordinador Estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León, señaló que nuestra entidad se ubica en una zona sísmica de baja intensidad, sin que esto representa mayor riesgo para el territorio.

En entrevista colectiva, el burócrata estatal detalló en entrevista colectiva que en la entidad únicamente se han registrado percepciones de movimientos derivados de sismos ocurridos en la Ciudad de México, sin que se reporten daños a personas ni a inmuebles.

Más adelante externó que actualmente, el estado cuenta con un sismógrafo en la unidad de La Posta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que permite monitorear cualquier eventualidad.

Los movimientos telúricos detectados en el territorio estatal han alcanzado intensidades de entre 3.0 y 3.2 grados en la escala de Richter.

En última instancia Muñoz de León mencionó de algunos movimientos locales detectados en determinadas zonas, mismos que son más asociados a las fallas y grietas que se tienen en el estado.