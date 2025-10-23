19 C
Aguascalientes
23 octubre, 2025
Tendencias

Volver al Futuro regresa a los cines por su 40…

Entrenador y jugador de la NBA son detenidos por apuestas

Entrega Jiménez apoyos a la vivienda en San Francisco de…

Carta Abierta al Senado de la República

Adelanta CFE noche de terror y aumenta tarifas de la…

Intensifican búsqueda por aire y tierra de joven desaparecida en…

Muere motociclista arrollado por vehículo en el libramiento a Calvillo

Los gatos son las criaturas perfectamente biológicas

Esta es la cantidad que puedes ingresar en dólares a…

Necesaria nueva puerta de seguridad en límites con Zacatecas, pide…

Aguascalientes en los primeros lugares en casos de violación sexual 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sitúan al estado de Aguascalientes en una posición preocupante a nivel nacional. La entidad se ubica en el quinto lugar con la tasa más alta de denuncias por violación sexual simple por cada 100 mil habitantes.

Mientras que la tasa promedio nacional es de 10.46 casos por cada 100 mil habitantes, Aguascalientes la supera significativamente con un registro de 16.46. Esta cifra refleja una incidencia considerablemente mayor a la media del país.

El listado de entidades con mayor tasa de denuncias es encabezado por Chihuahua (25.87), seguido de Quintana Roo (22.32) y Campeche (19.93). Sin embargo, la posición de Aguascalientes en el top cinco enciende las alarmas de seguridad y justicia.

La situación se traduce en que, en promedio, la entidad registra al menos un caso de violación denunciado diariamente ante el Ministerio Público, siendo la mayoría de estas denuncias interpuestas por mujeres. De enero al corte de agosto de este año, la entidad acumuló 255 denuncias formales por este delito.

A nivel de incidencia total, cuatro entidades (Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua y Nuevo León) concentran el 38.5% del total de las denuncias en el país, pero la tasa de Aguascalientes subraya una alta proporción del delito en relación con su población.