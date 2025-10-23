Aguascalientes en los primeros lugares en casos de violación sexual 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sitúan al estado de Aguascalientes en una posición preocupante a nivel nacional. La entidad se ubica en el quinto lugar con la tasa más alta de denuncias por violación sexual simple por cada 100 mil habitantes.

Mientras que la tasa promedio nacional es de 10.46 casos por cada 100 mil habitantes, Aguascalientes la supera significativamente con un registro de 16.46. Esta cifra refleja una incidencia considerablemente mayor a la media del país.

El listado de entidades con mayor tasa de denuncias es encabezado por Chihuahua (25.87), seguido de Quintana Roo (22.32) y Campeche (19.93). Sin embargo, la posición de Aguascalientes en el top cinco enciende las alarmas de seguridad y justicia.

La situación se traduce en que, en promedio, la entidad registra al menos un caso de violación denunciado diariamente ante el Ministerio Público, siendo la mayoría de estas denuncias interpuestas por mujeres. De enero al corte de agosto de este año, la entidad acumuló 255 denuncias formales por este delito.

A nivel de incidencia total, cuatro entidades (Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua y Nuevo León) concentran el 38.5% del total de las denuncias en el país, pero la tasa de Aguascalientes subraya una alta proporción del delito en relación con su población.