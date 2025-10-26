Aguascalientes, ejemplo nacional en innovación digital

Aguascalientes vuelve a destacar a nivel nacional al recibir el premio “Las Más Innovadoras 2025” en la categoría Innovación de producto o servicio, gracias a la aplicación Aguascalientes Digital, una herramienta que está transformando la forma en que la ciudadanía se conecta con su gobierno.

Este galardón, otorgado por Netmedia, reconoce a las instituciones que lideran la innovación tecnológica en México. Desde el año 2000, esta organización distingue a quienes promueven el uso de la tecnología para mejorar procesos, servicios y productos en los sectores público y privado.

Con este reconocimiento se reafirma el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez, quien impulsa la modernización del gobierno y la digitalización de los servicios públicos para acercar cada vez más el gobierno a la gente.

Con más de 170 mil descargas, Aguascalientes Digital se consolida como una de las plataformas más útiles y confiables del país. Desde un solo lugar, las y los ciudadanos pueden realizar trámites, acceder a servicios y gestionar documentos sin complicaciones.

Entre sus principales funciones destacan:

Trazado de rutas con Google Maps

Licencia de conducir y tarjeta de circulación digitales

Tarjeta Soluciones

Alerta Inmobiliaria, para facilitar trámites relacionados con inmuebles

Botón de Emergencia 911, conectado directamente al C5i

El secretario de Innovación y Gobierno Digital, Ramiro Pedroza Márquez, reconoció el esfuerzo de su equipo de trabajo, cuya labor impulsa una administración más moderna, eficiente y cercana a la gente.

“Nuestro compromiso es seguir innovando para que cada ciudadano tenga al gobierno en la palma de su mano”, destacó.

Descarga la app y forma parte del cambio digital:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.ags.refrendo&hl=es_MX

iOS: https://apps.apple.com/mx/app/aguascalientes-digital/id6469562221

Con estas acciones, Aguascalientes continúa posicionándose como un referente nacional en innovación tecnológica, consolidándose como el Gigante Digital de México.