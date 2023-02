Aguascalientes distinto al panorama nacional que es “tristísimo” para niños con cáncer: Esparza 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Javier Esparza Pantoja, director del Hospital Miguel Hidalgo, descartó una problemática similar al panorama nacional de atención a menores que padecen algún tipo de cáncer, misma que de paso lamentó.

“Me da la impresión que cuando ven las noticias en televisión nacional sale el tema de niños con cáncer, pero en Aguascalientes no pasa eso. Tenemos más de 44 casos de menores atendidos con puntualidad y en ningún momento se han descuidado. No hay un solo caso que no se esté atendiendo. Hay mucho de percepción por lo que pasa a nivel nacional, que sí es tristísimo”, comentó.

Esparza Pantoja precisó que en el estado se registran alrededor de 1, 200 casos nuevos de personas con cáncer cada año, para lo cual los pacientes necesita una terapia y donde son atendidos.

“En Aguascalientes se han hecho grandes esfuerzos. Hay abasto de medicamentos garantizado para pacientes”, declaró.

El titular del nosocomio de esta ciudad informó que se destinan recursos entre ocho a 14 millones de pesos mensuales en pagos de quimioterapias para cáncer infantil.