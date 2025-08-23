Aguascalientes destaca en la Gimnasiada Nacional 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aguascalientes destacó en la Gimnasiada Nacional 2025, sumando medallas y lugares importantes en natación en diferentes categorías.

🥇 América Patricia Soto Velasco | Oro 100 dorso | Plata 200 libre

🥇 Romina Rangel – Oro 200 pecho | Bronce 100 mariposa

🥇 René Juárez Castillo – Oro 100 dorso | Oro 100 mariposa

🥇 Francisco Serna Ríos – Oro 1500 libre | 4.° lugar 200 libre

🥈 Ander Vera Reyna – Plata 1500 libre | 4.° lugar 100 dorso

🥈 Thiago Silva – Plata 100 dorso

Aitana Vera Reyna | 8.° lugar en dorso

¡Felicidades a los atletas por sus logros en esta justa nacional! 🏊‍♀️🏊‍♂️🥇🥈🥉