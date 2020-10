¿Aguascalientes debe regresar al confinamiento?Esto opinan los ciudadanos

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- En los últimos días, las autoridades sanitarias federales han señalado que nuestro estado es uno de los que se encuentran en riesgo de ver una segunda ola del coronavirus en los próximos días.

Con esta advertencia, Aguascalientes llegó al semáforo epidemiológico naranja y a un total de 10 mil 116 casos positivos de la enfermedad, así como a los 875 decesos hasta este domingo.

Por ello, El Clarinete realizó un sondeo rápido entre los habitantes del municipio de Jesús María para saber si creen que es necesario un nuevo confinamiento en la entidad.

La mayoría de los participantes se negaron a un nuevo confinamiento, ya que indicaron que con ello no habrá actividades económicas que generen ingresos en las familias, mientras que otros sí apostaron al cierre de establecimientos y empresas, siempre y cuando fuera breve.

“No, no estaría de acuerdo porque no es culpa de todos, yo creo que si la gente de verdad siguiera con el uso de cubrebocas, del gel y de cuidarse, no se contagian, ya si salen y van a fiestas, a bares, a la calle y así pues sí se contagian y más si no se protegieron, entonces no, yo en mi familia nos hemos cuidado muy bien y gracias a Dios estamos muy bien”, dijo Antonio, quien es padre de familia.

“Yo creo que no, ya estamos aburridos de estar en casa todos juntos. A mí me gustaría que ya incluso abrieran las escuelas porque los niños son los que más se preocupan con las tareas y de ver a sus maestros para que les expliquen bien, entonces aguantarnos otro encierro yo creo que ya no”, comentó Esmeralda, madre de familia.

“Yo estaría a favor de un cierre de comercios, pero que no sea tan largo como el de abril, porque ahí fueron semanas y nos pegó muy duro. A lo mejor una semana o dos sí estaría de acuerdo, pero así que de un mes, dos meses ya no”, señaló Matilde, vendedora de alimentos.

“Ay no, ya no. Uno apenas se puede salir aquí a la plaza para distraerse, entonces no, no estaría de acuerdo. Mejor así, que sigan las medidas y el chiste es que las sigamos todos para no enfermarnos”, indicó Magdalena, abuela y ama de casa.

“Pues, a lo mejor no irnos a otra cuarentena pero sí dejar de hacer eventos masivos entre la gente, como el maratón de ayer que hasta escuché que les perjudicó a los médicos, de ahí quién sabe cuántos contagios irán a salir, y además de las bodas, los quince años, las fiestas, entonces a lo mejor irnos a encerrar otra vez no, pero sí que no se hagan los eventos”, opinó Jesús, que ya está jubilado.

“Sí, yo creo que sí. Ya salimos un ratito y si vuelven a cerrar una semana aunque sea ayudaría mucho, porque mucha gente de verdad no cree en el virus o le vale y no se cuida y siguen saliendo muy normales ¿verdad?. Yo diría que sí pero también que no sea mucho tiempo, te digo, a lo mejor una semana o a lo mucho dos, pero sí, se debería hacer algo”, mencionó Guadalupe, madre de familia.

“No, yo no quisiera porque mi trabajo duró muy poquito cuando nos dijeron que había cuarentena, mis cosas se echaron a perder y fue una pérdida y ahorita que ya tenemos ratito abierto ya regresó la gente y vamos bien, pero no, la verdad es que a mí sí me afectó mucho y me afectaría mucho ahorita porque es otra temporada donde la gente compra mucha fruta y muchas cosas”, dijo Juan Carlos, quien atiende una frutería.

“Así como veo las cosas diría que sí, pero que tampoco se pasen y que digan que estaremos así todo el año, porque ya fue suficiente una vez. Me gustaría que si nos vuelven a decir que se cierra todo, que sea de días, solo de días, pero que de verdad vigilen que la gente se queda en sus casas, que no hagan fiestas y que si tienen que salir, que vayan bien tapaditos, porque creo que ahorita se hacen muchas cosas que dijeron que no iban a permitir”, expuso Marcos, empleado en una barbería.

“No mija, ya no. Aquí al negocio le pegó muy mal, casi no se vendía nada, nada. Además, lo que creo yo que se debería de castigar es a la gente que sale y que no se cuida, a ellos sí les vale, nosotros tenemos el gel, el cubrebocas, la distancia y ellos que salen y van a las fiestas no les hacen nada, no les dicen nada ¿por qué van a castigar a los que sí cumplimos? no, no se vale, mejor que cancelen otras cosas”, indicó Paulina, dueña de una tienda de abarrotes.