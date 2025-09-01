Aguascalientes, de los estados que aún no tipifica delito de transfeminicidio: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Permanece el atraso legal para sancionar penalmente el delito de transfeminicidio en Aguascalientes, debido a que antes se tienen que hacer reformas de tipo constitucional, expresó Rodrigo González Mireles, legislador local por Morena, reconociendo que esta es una de las entidades que aún no contempla esta figura.

“Aquí primero se tiene que reformar la Constitución del Estado por el tema de orientación sexual y son varios pasos que debemos de hacer. Ya metimos esas iniciativas, pero no podemos meter directo el delito de transfeminicidio, cuando aún no reformamos la Constitución”, expuso el morenista.

– ¿Aquí el transfeminicidio se tipifica como homicidio?

– No existe como tal el transfeminicidio, pero sí se contempla dentro del Código Penal.

González Mireles descartó confirmar cuáles estados del país aún no se ha tipificado este tipo de crímenes a la población LGTBI, aunque abundó que desde el Congreso de la Unión ya viene trabajando para contar con estadísticas correspondientes de delitos.

“Creo que desde la Presidencia se han aplicado políticas a favor de la diversidad sexual, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado su respaldo a la comunidad”, abundó el diputade.