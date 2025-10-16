Aguascalientes confía en cerrar el año con 12 mil nuevos empleos: Sedecyt

Redacción

Aguascalientes, Ags.– La entidad mantiene firme la meta de generar alrededor de 12 mil nuevos empleos antes de finalizar el año, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega.

El funcionario destacó en entrevista colectiva que tan solo en septiembre se crearon 2 mil 200 empleos, cifra que mantiene el ritmo proyectado para alcanzar el objetivo. “Estamos en la línea correcta y confiamos en cumplir la meta e incluso superarla”, afirmó.

Garza de Vega mencionó que empresas como Yokohama ya se encuentran en proceso de contratación, lo que contribuirá al cumplimiento de la expectativa de crecimiento laboral en la entidad.

Por otra parte, en cuanto a la llegada de nuevas líneas de producción de Nissan, el secretario informó que la empresa continúa con sus análisis sobre cómo y dónde concentrará dichas operaciones, de lo cual ya se registran avances en la planeación.

“He estado trabajando directamente con Nissan en la identificación de los proveedores necesarios para la fabricación de las camionetas pick-up”, puntualizó Garza de Vega.