Aguascalientes con las sanciones más bajas contra maltrato animal: Márquez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La entidad se mantiene como la que registra sanciones más ligeras hacia el maltrato animal en el país, lamentó Felipe Márquez, gerente del programa contra Crueldad Animal de Humane Society International México, quien vio posible una iniciativa legislativa para elevar las penas.

“Recordemos que Aguascalientes es el estado que tiene las sanciones más bajas en materia de maltrato animal, por lo que incrementarlas, no tan altas como quisiéramos, pero sí un poco más es bueno y puede ayudar a que la gente lo piense dos veces”, resaltó.

En ese sentido, el activista aplaudió una propuesta por parte de la diputada local del PAN, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, para generar adecuaciones al Código Penal a fin que sea delito autónomo y en la que se podría alcanzar penas de hasta cuatro años de cárcel contra quien sea declarado culpable por maltrato animal, además de poner énfasis en torno a castigos por participar en grabaciones que se vuelven virales.

“Eso está muy bien, pues por un lado genera que los casos se viralicen y no es que no sucedan, pero no los vemos. Por otro lado, mucha gente lo hace por moda o por copiar para hacerse viral en redes sociales matando a un gato y lo replican. Está muy bien que se propongan sanciones a quien haga esto, pues son parte del delito”, adicionó.

Márquez destacó que la agrupación estará haciendo propuestas para apoyar el cabildeo y proponer mesas de trabajo con representantes populares en torno al tema.