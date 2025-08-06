Aguascalientes buscará ser sede de algún encuentro de preparación de equipos mundialistas 

Redacción

Ciudad de México.-La gobernadora, Tere Jiménez, adelantó que se buscará que Aguascalientes pudiera ser sede del algún encuentro de preparación de la Selección Mexicana de Fútbol o de alguna otra escuadra internacional que vendrán al mundial en 2026.

En conferencia de medios en la Ciudad de México en donde en conjunto con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentaron la Estrategia de Turismo Deportivo para Aguascalientes, la mandataria destacó que la entidad se encuentra en un punto estratégico de movilidad para aficionados y equipos.

“Aguascalientes está en medio de Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México en donde van a ser los encuentros y puntos estratégicos para el mundial”.

Mencionó que platicó con la secretaria de turismo para tener reuniones al ser de interés de que el estado sea sede de preparación de algún equipo.

Presumió el estadio Victoria, así como la infraestructura hotelera y seguridad del estado.

La secretaria de Turismo por su parte mencionó que, aunque es un tema que compete a la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol, se buscará apoyar a los estados en donde todos tendrán la posibilidad de alzar la mano.