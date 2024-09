Aguascalientes abrirá oficina de atención a migrantes en Texas

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Aguascalentense de Personas Migrantes, proyecta abrir una oficina de atención para paisanos en Texas, con el objetivo de llevarles los servicios y programas que se impulsan para estrechar los lazos con sus familiares en Aguascalientes.

Estas oficinas se han convertido en una herramienta esencial para comunicar y conectar los programas del estado con los connacionales, permitiendo la implementación de iniciativas como Unamos Corazones, que facilita el reencuentro con familiares, o el programa 2×1, que apoya la inversión de migrantes en Aguascalientes para proyectos de emprendimiento.

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, secretaria ejecutiva del Instituto, señaló que actualmente hay tres oficinas en Estados Unidos: en Los Ángeles, Chicago e Illinois; además de una más en la frontera de Chihuahua.

Para el próximo año, continuarán buscando abrir más espacios de este tipo en los lugares con mayor densidad de aguascalentenses.

“Sí, estamos previendo la apertura de la oficina en Texas, y bueno, con muchas ganas de poder contribuir con nuestra comunidad, porque me han comentado que se sentían abandonados. De por sí es difícil estar en un país que no es el tuyo, con una lengua que no es la tuya; ni reconocido en tu país ni en el exterior”, expresó Rodríguez Calzada.