Aguascalientes abajo de la media nacional de salarios, pese a productividad: CTM

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Pese a su productividad, la mano de obra de nuestro estado permanece por debajo de la media en cuanto a retribución salarial en el país, subrayó Alfredo González González, dirigente local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)

“En salarios estamos por debajo de la media nacional y eso se debe de tomar en cuenta, siendo uno de los estados con mayor alta productividad de sus trabajadores. Los compañeros trabajadores deberíamos estar en otro nivel”, manifestó.

– ¿Cuáles serían los sectores con menos ingresos?

– Comercio y confección.

González González recalcó que el salario mínimo sí ha crecido, aunque no en la medida que debería esperarse, haciendo hincapié en cuanto a los costos de una familia que no alcanzan a cubrirse.

“Se habla de la precariedad del salario, pues no se alcanza a cubrir una buena manutención, el pago de vivienda, hay muchas cosas y muchas carencias”, agregó el líder de la CTM.