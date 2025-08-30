Aguascalentenses trabajan 60.6 horas a la semana

20 C
Aguascalientes
30 agosto, 2025
Tendencias

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Las personas en Aguascalientes dedican en promedio 60.6 horas semanales al trabajo total, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 publicada por el INEGI.

La cifra coloca al estado por arriba de entidades como Chihuahua, donde la carga es de 54.4 horas, y Sinaloa, con 55.7, aunque por debajo de Hidalgo, que registró 65.6 horas; Querétaro, 64.2; y Durango, 64.1.

En el caso del trabajo no remunerado, la encuesta revela que las mujeres en Aguascalientes destinan 41 horas a la semana a labores domésticas, de cuidados y voluntariado, mientras que los hombres dedican 19.2 horas, lo que genera una brecha de género de 21.8 horas.El estudio también midió el tiempo destinado al uso de medios de comunicación masiva, en este rubro, la población de Aguascalientes emplea en promedio 16.8 horas por semana, ubicándose por encima de Oaxaca, que registra 11.4 horas, y por debajo de Yucatán, que encabeza el listado con 18.4 horas.–