Aguascalentense entre los mejores del mundo en patinaje de velocidad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El atleta de Aguascalientes, Carlos Alberto Monsiváis Villalobos, puso en alto el nombre de México al competir en los World Games 2025 de patinaje de velocidad, celebrados del 12 al 15 de agosto en Chengdu, China.

Carlos se midió contra los mejores del mundo y logró destacadas posiciones: 5.° lugar en los 100 metros carriles; 8.° en los 200 metros MCM; 9.° en los 500 metros más distancia, y 9.° en la vuelta al circuito.

Los World Games son el máximo evento internacional para disciplinas como patinaje, parkour, flag football, kickboxing, entre otras, y se celebran cada cuatro años. El 5.° lugar de Carlos equivale a un resultado olímpico dentro de su deporte, lo que consolida su carrera y lo posiciona entre la élite mundial del patinaje.

Desde el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto del Deporte, enviamos una enorme felicitación a Carlos Monsiváis por su esfuerzo, entrega y por representar con orgullo a Aguascalientes y México en esta importante competencia internacional.