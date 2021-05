Aguascalentense detrás de preparación de Miss Universo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El aguascalentense, Jacob de Alba formó parte del staff que acompañó la preparación de la Miss Universo Andrea Meza.

A raíz de que Lupita Jones asumió la candidatura a la gubernatura de Baja California, la ex Miss Universo deslindó las responsabilidades de preparación de la modelo convertida en la más bella del mundo.

De Alva detalló en redes sociales lo siguiente:

“Hoy México es Miss Universe !

Después de meses de trabajo y esfuerzo lo cumplimos! No tengo palabras para describir el sentimiento… lo que sí puedo decirles es que los años de experiencia sí dan la sabiduría, y que las cosas pasan cuando tienen que pasar

Hoy esto no es una coincidencia, ya estaba decretado… Andrea Meza tuvo la determinación de hacerlo y por eso se cumplió.

Gracias a todos los que lo hicieron posible: a todo el comité y organización de Mexicana Universal Organización… a Lupita Jones por tener la visión de saber cómo armar el rompecabezas y darme esta gran oportunidad que ha cambiado mi vida por siempre!

A todos los maestros y capacitadores por estar siempre al pie del cañón y darle a Andrea las herramientas para poder lograrlo. A los diseñadores mexicanos que creyeron en el proyecto… pero sobre todo a todos los MEXICANOS que se unieron para que esto fuera hoy una realidad.

Ayer puedo decir que sin duda fue el mejor día de mi vida y hoy más que nunca sé que con pasión y esfuerzo los sueños no son sólo eso, si no algo que nuestro interior nos dice que hagamos, sólo es cuestión de no tener miedo y confiar en que SIEMPRE se puede!

Gracias a todos por sus mensajes y sus buenas vibras, vamos a seguir trabajando para dar resultados en lo que viene, porque esto apenas comienza!

GRACIAS!! por formar parte de este sueño!!

LES CUMPLIMOS LA TERCERA!