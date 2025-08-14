Aguascalientes supera en julio a Zacatecas en homicidios 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante el pasado mes de julio, el estado de Aguascalientes superó en homicidios dolos a Zacatecas.

Con datos presentados en la víspera por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mientras que la vecina entidad reportó 7 eventos, Aguascalientes aparece con 13 eventos delictivos.

Aguacalientes se sostiene entre los cinco estados más seguros del país con mayor incidencia en homicidios, justo con Coahulia, Yucatán, Zacatecas y Durango.

La entidades más violentas en julio fueron Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato.

Con estos números Zacatecas preeuma ser de.los estados más seguros del país en julio y con menos homicidios.

En el histórico de los últimos cinco años la entidad supera los 342 homicidios, por debajo de los vecinos del norte.