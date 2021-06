Agua y seguridad siguen siendo urgentes en el municipio capital

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Temas como el servicio de agua potable y la seguridad pública siguen siendo una preocupación para los habitantes del municipio de Aguascalientes, por lo que seguirán siendo puntos pendientes dentro de la siguiente administración municipal.

Lo anterior se pudo conocer tras la realización de un sondeo por parte de El Clarinete en la zona centro de la ciudad capital, en donde varios vecinos manifestaron las principales necesidades de sus familias y de sus colonias.

“La seguridad principalmente. Está muy mal, no solo en mi colonia sino que en todo el estado está muy mal. En el agua hay muchos abusos, no está bien controlado, eso sí lo deberían de controlar porque hay mucha gente que no está de acuerdo en eso, debería haber una cuota fija”, expresó Federico.

En varios puntos del municipio, el agua sigue faltando en los hogares o llega de manera insuficiente, provocando que las familias destinen una parte de sus ingresos a pagos que consideran injustos.

“Pues el tema del agua, ojalá y mejorara, pero yo pienso que va a ser la misma. El desperdicio y el cobro del agua, a nosotros no la dejan un ratito en la mañana y el recibo llega muy puntual y alterado. En mi casa somos dos personas y salimos a trabajar y me sale más caro que vecinos que tienen tres o cuatro personas en la casa, creo que no es justo”, resaltó María Guadalupe.

“En lo del agua, se debe solucionar todo, todo. No hay agua, no me llega el agua, nos cobran y no hay agua, hay puro aire. No me sale muy caro pero pues según lo que consuma uno, aunque de entrada pues no tengo agua” agregó Rosa María.

Para otros ciudadanos el problema del agua potable es urgente, al igual que la mejora de los servicios públicos como el alumbrado público, la rehabilitación de las redes de alcantarillado o la reparación de vialidades.

“La seguridad, el alumbrado, el agua, son temas que faltan. Que mejores las redes de alcantarillado, porque llueve y se llena de agua todo López Mateos desde allá arriba. También debería haber más vigilancia, ahí por donde vivo hay mucho vándalo”, dijo María Guadalupe.

“Los servicios, quieras o no si cobran demasiado. Uno está consciente que debe eso, osea, que gasta pero sí se pasan, son bien abusivos en el agua”, apuntó Yadira.

“Más que nada las calles, yo creo que nomás es lo que nos hace falta. La seguridad también, porque son cosas muy importantes, más que nada la seguridad, la pavimentación de las calles” comentó Juventino.