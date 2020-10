Agua, licencias, derechos y servicios aumentarán un 5% por inflación en Jesús María

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Para el 2021, conceptos como el agua potable, licencias, derechos y servicios aumentarán por lo menos un 5% de acuerdo a la estimación de la inflación, señaló el alcalde Antonio Arámbula.

Previo a presentar la Ley de Ingresos del próximo año ante el Congreso del Estado, el edil señaló que si bien no se crearon nuevos impuestos dentro del municipio, sí se realizaron ajustes dentro de los rubros ya mencionados.

“En realidad estamos subiendo el tema de la inflación que lo redondeamos al 5%, todos los impuestos aumentan el 5% que son el tema de la inflación, hay algunos ajustes en algunos temas (….) todos los demás impuestos vienen igual, el predial viene exactamente igual, no aumentó ni siquiera el 5%, solamente aumentan licencias, derechos, servicios el 5%”

Sobre el agua potable, comentó se estimó un aumento de hasta el 15 por ciento sobre el pago de dicho servicio, sin embargo, aseguró que el municipio estará otorgando descuentos de un 10% en los recibos de los usuarios morosos, por lo que sólo quedó el 5% restante.

“En agua potable aumentamos el 15% de agua, pero al que pague a tiempo se le descuenta el 10%, entonces en realidad es un 5%, la idea es premiar al cumplido e incentivar que paguen a tiempo, lo que queremos es que la gente pague su recibo”.

Arámbula López detalló que Jesús María cuenta con una cartera vencida de hasta 80 millones de pesos tan solo en el agua potable y que al día se realizan hasta 10 cortes de agua. Por ello, reiteró que el objetivo del municipio es que los ciudadanos liquiden sus pagos pendientes, especialmente aquellos que han utilizado la crisis económica de la pandemia como excusa para no pagar.

“La idea es que hay gente que puede pagar y no paga, entonces por esos que se basan en la pandemia, por esos que utilizan la crisis económica de la pandemia para no paga, creo que realmente lo están utilizando como pretexto, hay gente que puede”, dijo.

Entre otros ajustes que se realizaron en Jesús María, son el pago de los derechos sobre el uso de estacionamientos para los comercios locales y el precio de venta de las fosas en los panteones municipales, explicó.

La Ley de Ingresos del municipio contempla un monto de 631 mil 117 millones de pesos para el 2021, cuando en el año pasado se estimaron 624 millones.