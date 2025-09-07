Agosto concluyó con menos lluvias que junio y julio en Aguascalientes

23 C
Aguascalientes
7 septiembre, 2025
Aguascalientes, Ags.- Durante el pasado mes de agosto se tuvo una captación menor de lluvias con respecto a los meses de junio y julio de este mismo 2025.

Según el registro mensual de lluvias de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en junio se captaron 157.8 milímetros de agua en la entidad, en julio 143.8 milímetros y en agosto pasado 139.3 milímetros.

En toral de enero a agosto la captación de agua es de 483.2 milímetros de agua captados por las lluvias en el estado.

Junio se posiciona como el mes con la mayor cantidad de lluvias en 2025 con 157.8 milímetros captados en toda la entidad.

El arranque del año se tono con prácticamente cuatro meses en sequía en donde de enero a abril se captaron apenas 10 milímetros.

Sin embargo, de acuerdo al seguimiento a partir de mayo vino la recuperación con los números ya citados.

La dependencia federal advierte que en septiembre continuará la racha de lluvias cuya temporada concluye hasta noviembre próximo.