Agoniza ministerial tras volcar rumbo a Calvillo

23 C
Aguascalientes
7 septiembre, 2025
Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un elemento en activo de la Fiscalía General del Estado se debate entre la vida y la muerte tras volcarse en su vehículo cuando regresaba de Calvillo.

Los hechos verificaron al filo de las 17:00 horas sobre el libramiento Jalpa-Calvillo, a la altura del kilómetro 36 + 600.

El herido fue identificado como Cesar de 25 años, quien era acompañado por Alexa de 18 años de edad, ambos viajaban en un vehículo del que se desconocen mayores características.

Al ingresar a una curva su conductor perdió el control del volante y tras salirse de la cinta asfáltica dieron varias volteretas hasta salir eyectados y quedar a unos cuantos metros de la unidad siniestrada.

Tras el llamado de auxilio acudieron elementos de la Guardia Nacional seguidos de paramédicos del ISSEA, los cuales al ver las heridas del Agente de Investigación, determinaron trasladarlo en el helicóptero Fuerza 1 al Hospital Hidalgo, de donde galenos reportan que su estado de salud es delicado.