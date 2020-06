Agobia a hoteleros de Aguascalientes raquítica ocupación y pérdida de empleos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ahoga al sector hotelero de Aguascalientes la raquítica ocupación que registraron en mayo donde no se alcanzó no el 15%, aunado a una pérdida de 550 empleos entre marzo y mayo.

La Presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes (AMHMA) Gloria Romo Cuesta, detalló que previo a la pandemia empleaban a 2,300 personas, sin embargo al regresar a la nueva normalidad ya solo se reincorporaron 1,750 personas.

En conferencia de prensa virtual, la dirigente de los hoteleros explicó del drama que están viviendo con una ocupación al corte de mayo de apenas el 13%, cuando entre enero y febrero se contaba con un 40 y 43% de ubicación en promedio.

Al final, subrayó que aún no se reapertura el total de de las 4,650 habitaciones que hay en Aguascalientes, luego de que los hoteles faltantes lo están haciendo de manera escalonada conforme se van haciendo las adecuaciones en sus instalaciones y se van obteniendo las autorizaciones sanitarias para operar.