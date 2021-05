Agarra lo que te dan y vota libremente: INE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En la recta final de las campañas el delegado del Instituto Nacional Electoral Ignacio Ruelas Olvera, exhortó a la población a agarrar lo que los partidos políticos les den y votar libremente.

El vitalicio funcionario federal más posteriormente garantizó que el voto es libre y secreto y no hay forma de que los partidos sepan por quienes tacharon la boleta.

“Si hay candidatos o partidos que compran el voto por dinero, por despensas o materiales de construcción tómenlos, pero voten con libertad”, remarcó.

A su vez Ruelas Olvera dejó en claro que los recursos que ofrecen son parte de los impuestos que ya pagó el pueblo y que regresa por medio del financiamiento público.

Reiteró que no existe mecanismo alguno que comprometa el voto donde dijo que aunque hay quienes a cambio están pidiendo la credencial para votar y anotan la clave del elector esto no les sirva para nada, insistiendo en el llamado de votar por quien el ciudadano considere como la mejor opción.