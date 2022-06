Afirma Romo que Calvillo sigue siendo tranquilo

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- A pesar de que Calvillo ha registrado varios hechos violentos en este año, el municipio sigue siendo tranquilo, señaló el alcalde panista Daniel Romo Urrutia.

“Las últimas semanas se dieron algunos hechos que provocaron algo de angustia en la población calvillense, pero hemos tratado de atenderlos de una manera pronta y oportuna”, dijo en entrevista con los medios.

El edil recordó que durante el mes de mayo se registró un enfrentamiento entre sujetos que habían robado una camioneta y policías locales, el cual fue muy llamativo para la ciudadanía. Aunque recalcó que se trató de un evento no relacionado con el territorio.

“Sabemos que el hecho que se dio en Malpaso hace cerca de 6 semanas, iban en tránsito, no fue provocado de hecho en el municipio, iban de tránsito estas personas, aún así no tenemos que bajar la guardia”.

Agregó que Calvillo reforzó su seguridad con la instalación de dos casetas en los accesos del municipio para vigilar a los conductores que transitan por el ayuntamiento, por lo que invitó a la ciudadanía a seguir visitándolos.

“Pero comentarle a la gente que Calvillo sigue siendo un municipio tranquilo, con muchas cosas que hacer y que los esperamos a que nos visiten”.