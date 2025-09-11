Afirma Rincón de Romos que está cumpliendo con pagos al ISSSSPEA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se está cumpliendo con pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA), afirmó Erick Muro Sánchez, alcalde morenista de Rincón de Romos, luego de que la dependencia estatal amagó con demandarles si no cumplían con el pago de pasivos de servicios a su plantilla laboral.

“Desde que entramos al ayuntamiento el año pasado, se ha está pagando en tiempo y forma lo que nos toca con el ISSSSPEA y llevando a cabo lo que le corresponde a los trabajadores”, aseveró el edil.

Recién el pasado 10 de julio, Mario Álvarez Michaus, director del ISSSSPEA anunció posibles acciones legales en contra del ayuntamiento de Rincón de Romos, luego de argumentar que persiste una deuda por casi 100 millones de pasadas gestiones, pero sin encontrar respuesta de la actual administración.

Por su parte, Muro Sánchez declaró que el endeudamiento no corresponde a su gestión, pero que se ha mantenido la comunicación con Álvarez Michaus, para realizar un acuerdo con los pasivos.

“De repente nos llegan reportes de una deuda de 90 millones, además de los intereses. Pero hemos platicado con el gobierno del estado para ver la manera de que podamos negociar cómo realizar los pagos”, remarcó.