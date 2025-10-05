Afirma Michaus que Estafa Ponzi no se repetirá en ISSSSPEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se han tomado previsiones internas a fin de evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA) pueda ser nuevamente objeto de una defraudación como sucedió con la Estafa Ponzi, aseveró su titular Mario Álvarez Michaus.

“Nosotros, a partir de que esto sucedió, hicimos las modificaciones de inmediato a nuestro reglamento para que esto no pueda suceder en el futuro. Me queda claro que se saltaron algunos de los procedimientos, pero estas modificaciones logra que no se tenga por pensando, pues habrá limitaciones”, declaró en entrevista con El Clarinete.

– Recientemente el fiscal Manuel Alonso dijo que había una orden por la Estafa Ponzi en la UAA. En el ISSSSPEA está la misma investigación. ¿Cómo va el asunto ahí?

– La verdad es que no tenemos conocimiento más que las declaraciones públicas que ha hecho el fiscal. Tenemos algunos procedimientos en el órgano interno de control

La Estafa Ponzi causó daños a las finanzas de varios organismos públicos, entre estos el ISSSSPEA que hace un par de años reconoció daños una perdida económica por alrededor de 170 millones de pesos.

Adicionalmente, el funcionario estatal descartó que recortes federales peguen a la dependencia en el cumplimiento en cuanto al pago de pensiones de burócratas que laboraron al menos 15 años en el servicio público.

“Para nada. Nosotros no recibimos un peso del gobierno, nosotros recibimos las aportaciones de seguridad social de cada persona: está la parte que pone el trabajador y la que ponen entidades como gobierno central, municipios, los poderes del estado, organismos autónomos. Lo único que varía es si hay menos o más trabajadores”, precisó el titular del ISSSSPEA.