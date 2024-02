Afirma Manuel Alonso que Aguascalientes no se ha descompuesto

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Responde el secretario de Seguridad Pública Manuel Alonso García al gobernador de Zacatecas, David Monreal, quién afirmó que Aguascalientes se está descomponiendo en materia de seguridad.

El jefe policiaco estatal le señaló que no hay tal descompostura, donde las cifras demuestran que nuestra enridad sigue siendo uno de los estados más seguros del país.

Durante su comparecencia en el programa Buenos Días Gobernadora de la emisora Radio BI, Alonso García, hizo referencia al asesinato de empresario minero zacatecano el pasado jueves, indicando que aún con este lamentable hecho, Aguascalientes se mantiene como una de las entidades con la tasa más baja de homicidios dolosos, así como de feminicidios.

-¿No se ha descompuesto Aguascalientes?

-No por supuesto que no, tenemos esos indicadores que aún nos colocan como una entidad segura y si no fuera así no estaría llegando la inversión y menos mucha gente de Zacatecas se estaría viniendo a vivir acá, remató el responsable de la seguridad estatal.