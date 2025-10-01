Afirma Jiménez que Aguascalientes es el estado con menos feminicidios del país 

Gilberto Valadez

San Francisco de los Romo, Ags. – La gobernadora panista, Teresa Jiménez Esquivel afirmó que la entidad registra la tasa de feminicidios más baja a nivel nacional.

“Somos el estado que menos feminicidios tiene de acuerdo a las estadísticas y no vamos a dar marcha atrás”, declaró.

Al brindar un mensaje en éste municipio conurbano, como parte de la entrega de su III Informe de actividades en las cabeceras locales, Jiménez Esquivel resaltó el apoyo que se ha otorgado materia de seguridad.

“Con el blindaje Aguascalientes se previene el delito y se castiga a los delincuentes. Contamos con cinco puertas de seguridad en los accesos. Además instalamos 87 cámaras en San Francisco y nuevos elementos, patrullas y equipo táctico”, expuso.

De paso, la titular del Poder Ejecutivo subrayó cifras en atención médica a madres de familia e infantes. “Aguascalientes es el estado del país donde menos mujeres mueren al dar a luz y donde menos recién nacidos fallecen con cero casos”.

El acto se llevó a cabo en el auditorio Guadalupe Posada, en este municipio a una veintena de kilómetros al norte de la ciudad capital.