Afirma Fiscal que todos los responsables por feminicidio en el año han sido detenidos o vinculados a proceso

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantienen estadísticas similares al año pasado en cuanto al número de feminicidios ocurridos en territorios estatal, mencionó el fiscal Jesús Figueroa Ortega, quien afirmó que todos los presuntos feminicidas ya se encuentran detenidos.

“Prácticamente estamos cerrando similar al año pasado, que fueron nueve eventos. Todos los casos se han resuelto, hemos encontrado al responsable y lo tenemos, si no con orden de aprehensión, al menos sí vinculados a proceso”, aseveró en entrevista.

Figueroa Ortega insistió que el objetivo para el entrante 2023 será evitar que se registren casos en las primeras semanas del nuevo año, a fin de que la inercia de estadísticas pueda irse reduciendo en cuanto a este delito.

“Esperamos que el siguiente 2023 no arranque como en 2022, cuando en enero tuvimos dos eventos de feminicidios y esperamos que los primeros meses no tengamos ningún evento para que, con este esfuerzo que vienen haciendo muchas instituciones tanto públicas como privadas, se empiece a entender que no puedes estar generando muerte, especialmente de mujeres”, agregó.

Cabe mencionar que en octubre pasado, el Observatorio de Violencia Social y de Género había calculado 15 feminicidios ocurridos en la entidad durante el año en curso.