Afirma AMLO que ‘no vamos a ser empleados de EU’

México.- La cooperación en materia de migración y seguridad con el Gobierno de Joe Biden seguirá, pero sin subordinarse a él, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al resaltar que no puede dejar el manejo de la seguridad en México en manos de agencias estadounidenses como en tiempos de Felipe Calderón.

Asimismo comentó “vamos a seguir cooperando y apoyando, por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados. Nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia”.

En conferencia de prensa, el mandatario federal insistió en que no puede dejar el manejo de la seguridad en México en manos de agencias estadounidenses como en tiempos de Felipe Calderón; y abundó “tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos y menos a estrategias fallidas ¿cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México, si han demostrado que no pueden ¿o ha habido buenos resultados en EU en cuánto al combate a la droga? ¡No!”.

Aseguró además que su Gobierno reduce el número de homicidios y atiende a los jóvenes; por lo que anticipo “vamos a seguir ayudando y cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados”; finalmente sentenció “ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso al Gobierno al servicio de las agencias y ellos mandaban y entregaban helicópteros artillados con el Plan Mérida y se tomaban la foto con la entrega de armamentos los embajadores, bueno, hay una foto ahí de García Luna con la señora, con todo respeto, la señora Clinton, porque era eso y es un poco lo que ellos plantean: ‘ah, cooperación’”.

*Con información de El Diario de Juárez