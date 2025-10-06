Afirma alcalde de Rincón que se mantiene coordinación con áreas de seguridad

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantiene la coordinación con instancias de seguridad tanto locales como nacionales para el municipio de Rincón de Romos, indicó Erick Muro Sánchez, alcalde morenista de esta comuna en donde han ocurrido algunas situaciones en lo que va del año.

“Estamos colaborando de la mano con el gobierno del estado, además con personal de la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la seguridad que caracteriza nuestro estado”, remarcó.

Durante julio pasado, en territorio de Rincón de Romos fue descubierto un campamento de supuesto adiestramiento que fue vinculado a grupos delincuenciales y que derivó en una serie de incidentes en la entidad.

En ese sentido, Muro Sánchez reconoció que los sucesos generaron atención en su momento; pero hizo hincapié que no se han repetido incidentes en la comuna y prevalece la vigilancia con apoyo de los otros niveles de gobierno.

“Nosotros trabajamos de forma coordinada en base al programa de Blindaje Aguascalientes y mantenemos la comunicación con todas las instancias”, abundó el edil por Morena.