Afectaciones por mil 200 millones de pesos al sector inmobiliario por hackeo del RPP

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Estima la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), pérdidas por 1,200 millones de pesos por el cierre del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, tras hackeo a sus sistemas de información.

El Presidente del gremio Antonio Rodríguez, refirió en conferencia de prensa que al menos 7 constructoras de viviendas han tenido que parar obras ante la parálisis de dicha área.

“Aquí tenemos tres empresas que cotizan en bolsa, y esas tienen que reportar a la Comisión Bancaria y de Valores todas sus operaciones y ego no es solo decir cuántas casas vendieron,marino demostrarlo y escriturarlas”.

Incluso, advirtió del riesgo de que se pierdan hasta 1,500 empleos en el sector, esto derivado de que al no poder realizar los trámites pertinentes para la venta de viviendas, a final de cuenta repercute en que no se tengan los ingresos en las empresas para hacer frente a sus compromisos.

Urgieron al gobierno del estado a dar una solución rápida y sobre todo a informar el estado real del problema, puesto que al momento son varias las versiones que circulan de esta intromisión a los sistemas, sin que a los interesados se les haya informado del estatus real.